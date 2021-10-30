Селихов выйдет в стартовом составе «Спартака» впервые с мая
Вратарь «Спартака» Александр Селихов попал в стартовый состав красно-белых на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
Для 27-летнего россиянина это появление в составе основной команды «Спартака» в официальном матче станет первым с 5 мая 2021 года — тогда он принял участие в игре 28-го тура РПЛ-2020/21 против тульского «Арсенала» (2:1).
Отметим, что до игры с «Арсеналом» Селихов не играл за основную команду «Спартака» 2 года: после матча 6 апреля 2019 года против ЦСКА (0:2) вратарь восстанавливался от травм и выступал за «Спартак-2» в ФНЛ.
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