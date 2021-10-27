Стала известна сумма трансфера Хлусевича из «Арсенала» в «Спартак»
27 октября, 23:08
По информации «СЭ», «Спартак» заплатит за полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича 3 миллиона евро. 20-летний хавбек подпишет контракт с красно-белыми в случае успешного прохождения медосмотра.
Хлусевич дебютировал в тульской команде в 2018 году. Хавбек провел 48 матчей за «Арсенал», забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.
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