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Стала известна сумма трансфера Хлусевича из «Арсенала» в «Спартак»

27 октября, 23:08
Даниил Хлусевич (справа). Фото ФК «Арсенал»
Даниил Хлусевич (справа). Фото ФК «Арсенал»
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По информации «СЭ», «Спартак» заплатит за полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича 3 миллиона евро. 20-летний хавбек подпишет контракт с красно-белыми в случае успешного прохождения медосмотра.

Хлусевич дебютировал в тульской команде в 2018 году. Хавбек провел 48 матчей за «Арсенал», забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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