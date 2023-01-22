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Сегодня, 18:46

В «Спартаке» рассказали, почему Селихов отсутствовал в заявке на товарищеский матч против АГМК

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» подвел итоги товарищеского матча против АГМК (3:1).

— «Спартак» провел первый матч, победил. Какие у вас эмоции?

— Любая победа — всегда радость, даже если это победа на сборах, приятные эмоции. Понятно, что это не главная цель. Главная — хорошо подготовиться ко второй части сезона.

— Александра Селихова сегодня не было в заявке...

— У Селихова небольшое недомогание. Думаю, что скоро он вернется в общую группу. Такое бывает.

Ранее «Спартак» в товарищеском матче обыграл АГМК из Узбекистана со счетом 3:1.

В составе красно-белых отличились Даниил Зорин, Кейта Бальде и Александр Соболев. Для Бальде это первый гол за московский клуб.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
5.03 14:00
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 - : -
5.03 16:30
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 - : -
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Зенит

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П
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