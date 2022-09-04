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4 сентября, 18:40

В «Спартаке» рассказали, что ответный ретро-матч против «Зенита» был посвящен Ярцеву

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что ответный ретро-матч с «Зенитом» (2:1) был посвящен Георгию Ярцеву.

«Спартак» ничего не заработал на ретро матче. Мы пошли навстречу РФС. Это матч памяти Георгия Ярцева и возможности проводить двух футболистов — Реброва и Ещенко. Этот матч был респект нашим фанатам и двум великим футболистам, это матч — дань памяти Ярцеву. Было счастье увидеть ветеранов на одном поле. Премии «Спартаку» за победу в ретро матче? Заплатили только красно-белым духом. Я слышал, что «Зенит» щедр на премиальные. Не будем комментировать это, это из дела», — сказал Зеленов.

Ярцев скончался в пятницу, 15 июля в возрасте 74 лет.

Ярцев в разные годы был главным тренером московских «Спартака», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградского «Ротора». Со «Спартаком» в 1996 году он выиграл чемпионат России. С 2003 по 2005 год Ярцев тренировал сборную России по футболу.

2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» и «Зенит» провели ответный матч легенд. В первой встрече питерцы обыграли красно-белых со счетом 2:0.

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 8-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Начало — в 20.00 мск.
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
Дмитрий Зеленов
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
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30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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