В «Спартаке» заявили, что на матч с «Зенитом» проданы все билеты

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как команды будет добираться на матч с «Ростовом» в 9-м туре РПЛ.

«Спартак» будет добираться в Ростов на самолете до Ставрополя, оттуда на автобусе. Когда решатся проблемы со стадионом? Надеемся, что как можно скорее. Это не связано со сменой владельца. Сегодня ожидаем 15 тысяч, все билеты проданы", — сказал Зеленов.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября и начнется в 20.00 (мск).