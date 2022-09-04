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4 сентября, 18:37

Масалитин: «Пенальти на Мойзесе был, следовало удалять Бейла»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в гостевом матче 8-го тура чемпионата России.

«Игра ЦСКА оставила двоякое впечатление, — приводит Metaratings.ru слова Масалитина. — В первом тайме ничего не получалось в плане созидания и обострения. Был момент с рикошетом, когда Чалов пробил в перекладину, в конце был просмотр ВАР на пенальти. По мне, пенальти (на Мойзесе) был: человек играет открытой стопой, нога поднятая, прямая. По мне, в этом эпизоде следовало удалять Бейла. Во втором тайме игра пошла уже повеселее, сразу момент себе создал Карраскаль — выручил вратарь. Была возможность забить у Феди Чалова — Ломаев спас. Если в первом тайме смотрелись целостно и опасно выходили в атаку, то во втором — отдали инициативу, чем ЦСКА и воспользовался.

Ветеран отметил разницу в игре армейцев дома и на выезде.

«У «Крыльев» есть проблема с ростом у защитников, они очень часто пропускают со стандартов. Дивеев забил после подачи Медины с углового, но все равно устроили себе нервную концовку и чуть не упустили победу. Справедливо ли победил ЦСКА? Не сказал бы, тяжелая игра для ЦСКА. В плане становления команды и психологии, конечно, это большой плюс для команды. Я бы отметил разницу в игре дома и на выезде, это две разные команды», — подчеркнул Масалитин.

ЦСКА набрал 17 очков и сравнялся в турнирной таблице РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром».

https://metaratings.ru/news/masalitin-penalti-na-moyzese-byl-nado-bylo-udalyat-beyla-1352841/

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
6
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
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4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
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 0 : 1
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Спартак

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
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Сочи

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П
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