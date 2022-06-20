В «Спартаке» проголосовали против расширения РПЛ в сезоне-2023/2024

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что московский клуб голосовал против расширения РПЛ до 18 команд в сезоне-2023/2024.

«Да, мы голосовали. «Спартак» против расширения РПЛ», — сказал Мележиков «Чемпионату».

В понедельник, 20 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ в заочной форме.

На голосование было вынесено предложение ФК «Урал» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ.