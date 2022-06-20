Источник: «Урал», «Крылья Советов» и «Химки» выступали за расширение РПЛ

В понедельник, 20 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ в заочной форме.

За расширение РПЛ до 18 команд с сезона-2023/24 выступили «Урал», «Крылья Советов» и «Химки», утверждает Sport24.

Таким образом, большинство клубов премьер-лиги проголосовали против предложения президента «Урала» Григория Иванова о расширении РПЛ.

В конце мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение не увеличивать число клубов РПЛ в предстоящем сезоне. Таким образом, в следующем розыгрыше турнира примут участие 16 команд.