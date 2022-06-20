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Агент Мартинса рассказал, когда полузащитник присоединится к «Спартаку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, рассказал, когда его клиент планирует вернуться из отпуска в Россию.

«Кристофер вернется в Россию и присоединится к «Спартаку» в первых числах июля. Точной даты у нас пока еще нет. Он хорошо себя чувствует и готов к сборам», — сказал Боннефон Sport24.

В начале июня «Спартак» выкупил трансфер Мартинса у швейцарского клуба «Янг Бойз» и подписал с 25-летним футболистом контракт на четыре года.

Мартинс с февраля этого года провел за «Спартак» 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-20-agent-martinsa-kristofer-prisoyedinitsya-k-spartaku-v-pervykh-chislakh-iyulya
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