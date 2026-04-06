В «Спартаке» ответили на слова Аршавина, заявившего, что он не считает красно-белых топ-клубом

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина, заявившего, что он не считает красно-белых топ-клубом.

«Андрей — великий футболист. Он всего достиг и всем все доказал. Не мне говорить, имеет ли он право делать такие заявления. Мы будем доказывать на поле», — сказал Некрасов «СЭ».

После 23 туров «Спартак» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.