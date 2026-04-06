Кузьмичев: «Не думаю, что «Спартак» окажется в тройке»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, после дерби со «Спартаком» (1:2) оценил перспективы красно-белых в этом сезоне.

— Батраков сделал 20-е результативное действие в сезоне, здорово подал угловой. Но в остальном в игре был малозаметен. Или вы готовы поспорить?

— Да, пожалуй, соглашусь с вами. Алексей уже задал высокую планку. Мы все ждем от него в каждом туре повторения прежней игры. При этом не могу сказать, что он провалил дерби со «Спартаком».

— Сегодня «Чемпионат» сообщил, что «Локо» выкупит у «Спартака» Пруцева за 6,5 миллиона евро, если летом продаст Батракова минимум за 16 миллионов евро. Верите в такой расклад?

— Здесь нужно разделять две истории. Есть ли желание у «Локо» приобрести Пруцева? Конечно, есть. Но для этого нужно кого-то продать. Будет ли это летом Батраков или кто-то другой, посмотрим. Кроме того, железнодорожникам нужно будет еще договориться не только со «Спартаком», но и с Пруцевым по личным условиям.

— Вот как?

— В прессе прошла информация, что зарплата у Пруцева выше, чем у лидеров команды. Так что тут тоже нужно еще все урегулировать.

— Такой «Спартак» способен залезть в тройку?

— Не думаю. О перепадах в игре я уже сказал. Нужно еще и учитывать силу соперников. Есть «Локо», «Балтика», ЦСКА, который, похоже, постепенно преодолевает свой спад.

— А «Локо» окажется в медалях?

— Давайте дождемся матча с Махачкалой. Проблема у «Локо» одна. Скамейка. Не хватает ребят, которые могут выйти на замену и усилить игру. Если Галактионову удастся победить Махачкалу без Воробьева и Морозова, то железнодорожникам по силам будет сохранить третью строчку. А дальше нужно надеяться, что никто из пацанов не получит травму.

После 23 туров «Спартак» с 41 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 44 очками — на третьей строчке.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max