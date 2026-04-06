Кузьмичев: «Не думаю, что «Спартак» окажется в тройке»
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, после дерби со «Спартаком» (1:2) оценил перспективы красно-белых в этом сезоне.
— Батраков сделал 20-е результативное действие в сезоне, здорово подал угловой. Но в остальном в игре был малозаметен. Или вы готовы поспорить?
— Да, пожалуй, соглашусь с вами. Алексей уже задал высокую планку. Мы все ждем от него в каждом туре повторения прежней игры. При этом не могу сказать, что он провалил дерби со «Спартаком».
— Сегодня «Чемпионат» сообщил, что «Локо» выкупит у «Спартака» Пруцева за 6,5 миллиона евро, если летом продаст Батракова минимум за 16 миллионов евро. Верите в такой расклад?
— Здесь нужно разделять две истории. Есть ли желание у «Локо» приобрести Пруцева? Конечно, есть. Но для этого нужно кого-то продать. Будет ли это летом Батраков или кто-то другой, посмотрим. Кроме того, железнодорожникам нужно будет еще договориться не только со «Спартаком», но и с Пруцевым по личным условиям.
— Вот как?
— В прессе прошла информация, что зарплата у Пруцева выше, чем у лидеров команды. Так что тут тоже нужно еще все урегулировать.
— Такой «Спартак» способен залезть в тройку?
— Не думаю. О перепадах в игре я уже сказал. Нужно еще и учитывать силу соперников. Есть «Локо», «Балтика», ЦСКА, который, похоже, постепенно преодолевает свой спад.
— А «Локо» окажется в медалях?
— Давайте дождемся матча с Махачкалой. Проблема у «Локо» одна. Скамейка. Не хватает ребят, которые могут выйти на замену и усилить игру. Если Галактионову удастся победить Махачкалу без Воробьева и Морозова, то железнодорожникам по силам будет сохранить третью строчку. А дальше нужно надеяться, что никто из пацанов не получит травму.
После 23 туров «Спартак» с 41 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 44 очками — на третьей строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1