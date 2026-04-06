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Кузьмичев: «Не думаю, что «Спартак» окажется в тройке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, после дерби со «Спартаком» (1:2) оценил перспективы красно-белых в этом сезоне.

— Батраков сделал 20-е результативное действие в сезоне, здорово подал угловой. Но в остальном в игре был малозаметен. Или вы готовы поспорить?

— Да, пожалуй, соглашусь с вами. Алексей уже задал высокую планку. Мы все ждем от него в каждом туре повторения прежней игры. При этом не могу сказать, что он провалил дерби со «Спартаком».

— Сегодня «Чемпионат» сообщил, что «Локо» выкупит у «Спартака» Пруцева за 6,5 миллиона евро, если летом продаст Батракова минимум за 16 миллионов евро. Верите в такой расклад?

— Здесь нужно разделять две истории. Есть ли желание у «Локо» приобрести Пруцева? Конечно, есть. Но для этого нужно кого-то продать. Будет ли это летом Батраков или кто-то другой, посмотрим. Кроме того, железнодорожникам нужно будет еще договориться не только со «Спартаком», но и с Пруцевым по личным условиям.

— Вот как?

— В прессе прошла информация, что зарплата у Пруцева выше, чем у лидеров команды. Так что тут тоже нужно еще все урегулировать.

— Такой «Спартак» способен залезть в тройку?

— Не думаю. О перепадах в игре я уже сказал. Нужно еще и учитывать силу соперников. Есть «Локо», «Балтика», ЦСКА, который, похоже, постепенно преодолевает свой спад.

— А «Локо» окажется в медалях?

— Давайте дождемся матча с Махачкалой. Проблема у «Локо» одна. Скамейка. Не хватает ребят, которые могут выйти на замену и усилить игру. Если Галактионову удастся победить Махачкалу без Воробьева и Морозова, то железнодорожникам по силам будет сохранить третью строчку. А дальше нужно надеяться, что никто из пацанов не получит травму.

После 23 туров «Спартак» с 41 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 44 очками — на третьей строчке.

Хуан Карседо.«Не спешил бы хвалить Карседо. Первые полчаса против «Локо» — так себе...» Кузьмичев — о победе «Спартака»

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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