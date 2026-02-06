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Аршавин — о «Спартаке»: «Не топ-клуб. История есть, но за 20 лет чемпионский футбол показали один раз»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением о статусе «Спартака» в российском футболе.

«Люди моего поколения ассоциируют «Спартак» с красивым футболом — с короткими пасами, стеночками, забеганиями. Так играли Титов, Пятницкий, Цымбаларь. Но спустя 20 лет об этом можно забыть. «Спартак» за эти годы один раз стал чемпионом. О чем мы говорим? Накинем еще очко за Кубок, хорошо.

Недавно на английском телевидении услышал мысль: «Чего вы ждете от «Манчестер Юнайтед»? Вы думаете, что это команда, которая была при Фергюсоне? Но этого нет уже больше 10 лет. Они средние, не топ — а чтобы побеждать, нужно стать топом».

То же самое можно сказать и про «Спартак». Эмблема, история — все есть, но чемпионский футбол за 20 лет показали один раз», — сказал Аршавин «СЭ».

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Аршавин.«Спартак» — не топ-клуб. История есть, но за 20 лет чемпионский футбол показали один раз». Интервью Аршавина
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Андрей Аршавин
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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