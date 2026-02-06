Аршавин — о «Спартаке»: «Не топ-клуб. История есть, но за 20 лет чемпионский футбол показали один раз»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением о статусе «Спартака» в российском футболе.

«Люди моего поколения ассоциируют «Спартак» с красивым футболом — с короткими пасами, стеночками, забеганиями. Так играли Титов, Пятницкий, Цымбаларь. Но спустя 20 лет об этом можно забыть. «Спартак» за эти годы один раз стал чемпионом. О чем мы говорим? Накинем еще очко за Кубок, хорошо.

Недавно на английском телевидении услышал мысль: «Чего вы ждете от «Манчестер Юнайтед»? Вы думаете, что это команда, которая была при Фергюсоне? Но этого нет уже больше 10 лет. Они средние, не топ — а чтобы побеждать, нужно стать топом».

То же самое можно сказать и про «Спартак». Эмблема, история — все есть, но чемпионский футбол за 20 лет показали один раз», — сказал Аршавин «СЭ».

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.