Тренер махачкалинского «Динамо» Евсеев 12 раз выругался матом после матча с «Балтикой»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев 12 раз произнес нецензурное слово после матча 23-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

— Вадим Валентинович, показалось, что при розыгрыше мяча, когда забивала «Балтика», Хиль не находился на положенном расстоянии. Как вы считаете, нужно ли было судье обратиться к ВАР, чтобы этот эпизод как-то рассмотреть?

— Какой ВАР, ***?! Футболист если, ***, пас дает сопернику, какой ВАР-то, ***? Мы то в Самаре отдаем, ***, минус гол, ***. То тут минус гол, ***. Мы, ***... Нас хоть... ЦСКА да, переиграл, ***. Тут мы сами, *** , себе привозим один гол, ***, второй, ***, — ответил тренер корреспонденту.

«Динамо» с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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