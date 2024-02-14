Джикия отсудил у застройщика почти 4 миллиона рублей

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отсудил у застройщика около 4 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».

30-летний футболист обратился в суд в декабре 2023 года. Застройщик вовремя не сдал дом, в котором Джикия приобрел шесть квартир.

По словам представителя пресс-службы суда, с застройщика взыскали 2 миллиона 600 тысяч рублей неустойки, штраф в размере 1 миллиона 300 тысяч, госпошлину и компенсацию морального вреда.

В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми истекает летом этого года.