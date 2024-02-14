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14 февраля, 13:55

Орлов поделился мнением о вратарской позиции «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вратарской позиции «Зенита».

«Вратарская проблема как была в «Зените», так и осталась — у нас ведь все те же на манеже... И лучше они не играют. Адамов, конечно, перспективный, но вообще вратарь такая профессия, что они «созревают» только к 30 годам. Только Акинфеев был редким исключением. Тот же Лев Яшин лишь в 25 или 26 лет заявил о себе. Тут же опыт нужен. Вратарь — это опыт. Кержаков сейчас первый номер? Да я бы не сказал, что он «номер один», хотя, конечно, более опытный. У «Зенита» нет этого первого номера, вот в чем дело», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне в составе «Зенита» заявлено три вратаря. Денис Адамов (6 матчей), Михаил Кержаков (15 матчей) и Александр Васютин (5 матчей).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-vratarskaya-problema-kak-by-la-v-zenite-tak-i-ostalas-u-komandy-net-pervogo-nomera/
Александр Васютин
Денис Адамов
Михаил Кержаков
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
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 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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 - : -
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И К Ж
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