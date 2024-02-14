Орлов поделился мнением о вратарской позиции «Зенита»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вратарской позиции «Зенита».

«Вратарская проблема как была в «Зените», так и осталась — у нас ведь все те же на манеже... И лучше они не играют. Адамов, конечно, перспективный, но вообще вратарь такая профессия, что они «созревают» только к 30 годам. Только Акинфеев был редким исключением. Тот же Лев Яшин лишь в 25 или 26 лет заявил о себе. Тут же опыт нужен. Вратарь — это опыт. Кержаков сейчас первый номер? Да я бы не сказал, что он «номер один», хотя, конечно, более опытный. У «Зенита» нет этого первого номера, вот в чем дело», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне в составе «Зенита» заявлено три вратаря. Денис Адамов (6 матчей), Михаил Кержаков (15 матчей) и Александр Васютин (5 матчей).