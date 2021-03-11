КДК РФС оштрафовал вратаря «Спартака» Максименко на 10 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 11 марта оштрафовал вратаря «Спартака» Александра Максименко на 10 тысяч рублей, сообщает официальный сайт организации.

22-летний россиянин получил наказание за нарушение пункта 3.2.3 санитарного регламента лиги. Скорее всего, Максименко был уличен без защитной маски во время прибытия на стадион или после игры. За такое же нарушение 5 тысяч рублей штрафа получил полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.

Матч 21-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар» завершился победой хозяев со счетом 6:1.