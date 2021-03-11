Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

КДК РФС оштрафовал вратаря «Спартака» Максименко на 10 тысяч рублей

18:47
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 11 марта оштрафовал вратаря «Спартака» Александра Максименко на 10 тысяч рублей, сообщает официальный сайт организации.

22-летний россиянин получил наказание за нарушение пункта 3.2.3 санитарного регламента лиги. Скорее всего, Максименко был уличен без защитной маски во время прибытия на стадион или после игры. За такое же нарушение 5 тысяч рублей штрафа получил полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.

Матч 21-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар» завершился победой хозяев со счетом 6:1.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213246

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1103
Все опросы
Как закончится дерби «Динамо» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир