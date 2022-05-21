В «Спартаке» отреагировали на новости об уходе Федуна и Салиховой из клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился мнением по поводу информации о том, что президент клуба Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова уйдут от управления клубом.

«Об этом часто говорят на протяжении всего сезона. Мне кажется, люди, которые это форсят, выдают желаемое за действительное. И близко такого нет. Хотели бы отойти, отошли бы давно», — рассказали в пресс-службе москвичей.

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент красно-белые играют с «Химками» (1:1, первый тайм) в заключительном туре Тинькофф РПЛ.