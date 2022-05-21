«Динамо» — «Сочи»: Кассьера оформил дубль

«Сочи» увеличило преимущество в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». На 40-й минуте дубль оформил Матео Кассьера. Счет стал 3:1.