«Химки» — «Спартак»: Боженов вывел вперед подмосковную команду в матче РПЛ

Защитник «Химок» Кирилл Боженов забил гол «Спартаку» на 44-й минуте матча 30-го тура Тинькофф РПЛ. Игра проходит на стадионе «Арена Химки».

21-летний Боженов получил мяч на подборе в штрафной «Спартак» и пробил низом в левый угол ворот Александра Селихова.

Ранее в матче забили защитник красно-белых Самуэль Жиго и полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков.

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