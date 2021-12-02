В «Спартаке» отреагировали на акцию протеста фанатов в поддержку ЦСКА на матче с «Ахматом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал заявление фанатов красно-белых, которые приняли решение покинуть трибуны на матче с «Ахматом» в знак солидарности с акцией протеста болельщиков ЦСКА.

«Болельщики «Спартака» — лучшие, их поддержка очень важна для команды, в этом сложном сезоне они гонят нас вперед и дома, и на выезде. Но вместе с тем мы уважаем позицию фанатов — раз они выбрали такую форму протеста, нам остается сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственный выход со стадиона в любое время. Все службы клуба и стадиона «Открытие Банк Арена» готовы к этому», — сказал Зеленов.

Ранее, 2 декабря, фанаты «Спартака заявили о том, что покинут трибуны в первом тайме домашнего матча 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом». Таким образом они хотят поддержать акцию болельщиков ЦСКА после массовых задержаний по окончании встречи 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 20 очками. 4 декабря красно-белые на своем поле сыграют против «Ахмата».