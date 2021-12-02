Фанаты «Спартака» поддержат акцию болельщиков ЦСКА и покинут трибуны в знак протеста

Объединение фанатов «Спартака» перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» выступила с заявлением, в котором объявила о своем протесте против действий правоохранительных органов на матче ЦСКА — «Зенит».

Как отмечается в заявлении, болельщики красно-белых намерены покинуть трибуны на 19-й минуте 22-й секунде предстоящей встречи. Ранее с такой же инициативой выступили фанаты ЦСКА.

«Спартаковцы! Как мы уже все знаем, 28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит» были задержаны больше 400 болельщиков красно-синих, среди которых были несовершеннолетние, женщины с детьми, — говорится в сообщении Telegram-канала спартаковской Ультры. — Поклонники армейцев провели в отделениях полиции время до утра, кто-то вернулся домой лишь вечером в понедельник, предварительно отстояв на трибуне после матча 3 часа без права воспользоваться даже туалетом. Десятки болельщиков и вовсе получили запрет на посещение стадионов и денежный штраф без подтверждения правонарушения (камеры удивительным образом не работали).



Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками красно-синих в минувшие выходные. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, повторяются из раза в раз.



Мы призываем ВСЕХ болельщиков, которые посетят наш стадион в ближайшем туре, выразить свое несогласие с происходящим и свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам не только армейцев, но и других клубов, ранее попадавшим в похожие ситуации. ПОКИНУВ ТРИБУНЫ НА 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», мы сможем наглядно продемонстрировать, каким будет футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. Кроме того, мы полностью откажемся от флагов, двуручников, конторных баннеров и других визуальных атрибутов.

Отказ от активной поддержки нашей команды в эту субботу направлен именно на привлечение внимания к сложившейся ужасающей ситуации вокруг всех нас — футбольных болельщиков. В 2019 году мы уже реагировали на тревожные симптомы, но, к сожалению, приходится это делать снова.

Мы заявляем: поддержка своей команды — не преступление! «Fratria», «Supporters Group».

Напомним, после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» были задержаны 408 болельщиков ЦСКА из-за того, что часть из них использовала пиротехнику во время матча.

Игра «Спартак» — «Ахмат» состоится 4 декабря. Начало в 17.00 по московскому времени.