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Решение КДК по матчу ЦСКА — «Зенит» отложено до следующего заседания

14:01
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что никаких решений по матчу 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) пока не принято.

28&nbsp;ноября. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. После матча полиция задержала более 400 фанатов красно-синих. Массовые задержания болельщиков ЦСКА — позор для российского футбола. Скоро трибуны опустеют

«Начали заседание по матчу ЦСКА — «Зенит», — отметил Григорьянц. — В процессе заседания установили следующее: у нас еще нет поставновления от РПЛ, нет справки от МВД. Наш сотрудник, который работает с этим комитетом сейчас отсутствует по болезни. У нас нетзаключений по видеозаписи и техническим параметрам. Плюс у нас нет заключения по пиротехнике: почему она в таких количествах попала на стадион?

Нужно понять, как болельщики все это пронесли. Много невыясненных вопросов, нет еще и заключения от комитета безопасности. Так что мы посчитали преждевременным вынесение решения по этому матчу, перенесли рассмотрение до результатов рассмотрения инцидентов в комитете безопасности. Когда у КДК будут оформлены все доказательства, будут все основания для принятия решений. Следующее заседание КДК будет 9 декабря в очном формате".

Напомним, что в конце встречи, которая прошла 28 ноября на «Арене ЦСКА» в Москве фанаты армейцев подожгли файеры. После игры произошло массовое задержание болельщиков.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры