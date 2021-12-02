Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что никаких решений по матчу 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2) пока не принято.

«Начали заседание по матчу ЦСКА — «Зенит», — отметил Григорьянц. — В процессе заседания установили следующее: у нас еще нет поставновления от РПЛ, нет справки от МВД. Наш сотрудник, который работает с этим комитетом сейчас отсутствует по болезни. У нас нетзаключений по видеозаписи и техническим параметрам. Плюс у нас нет заключения по пиротехнике: почему она в таких количествах попала на стадион?

Нужно понять, как болельщики все это пронесли. Много невыясненных вопросов, нет еще и заключения от комитета безопасности. Так что мы посчитали преждевременным вынесение решения по этому матчу, перенесли рассмотрение до результатов рассмотрения инцидентов в комитете безопасности. Когда у КДК будут оформлены все доказательства, будут все основания для принятия решений. Следующее заседание КДК будет 9 декабря в очном формате".

Напомним, что в конце встречи, которая прошла 28 ноября на «Арене ЦСКА» в Москве фанаты армейцев подожгли файеры. После игры произошло массовое задержание болельщиков.