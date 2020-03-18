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В «Спартаке» не выявлены случаи коронавируса

19:46
У футболистов «Спартака» не выявлены случаи коронавируса. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
У футболистов «Спартака» не выявлены случаи коронавируса. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский заявил, что ни один футболист, тренер или работник клуба не заболел коронавирусом.

— В командах «Спартака», а мы говорим не только про первую команду, но и про «Спартак-2», и про молодежную команду, нет ни одного случая, — сказал Бутовский в программе «19:22!» на Youtube-канале красно-белых. — Как у игроков, так и у персонала. Что касается академии, то было принято решение приостановить все занятия, поэтому дети в академии пока ходить и заниматься не будут.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=PYjCdO1xb3Y&feature=emb_title

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