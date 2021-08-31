В «Спартаке» назвали фейком информацию о переговорах с Черчесовым
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера клуба Станислава Черчесова.
«Фейк ньюс. «Спартак» не проводил переговоров с Черчесовым», — заявил Зеленов.
24 мая «Спартак» объявил о назначении Руя Витории на пост главного тренера. 51-летний португальский специалист приступил к работе с командой 16 июня.
После шести туров Тинькофф РПЛ красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.
В восьми официальных играх сезона-2021/22 под руководством Витории красно-белые одержали две победы, один раз сыграв вничью и потерпев пять поражений.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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