Бруно Фукс вернется в общую группу ЦСКА к концу сентября
Защитник ЦСКА Бруно Фукс, получивший повреждение в матче за молодежную команду, прошел дополнительное обследование после курса стартовой терапии, информирует сайт армейцев.
В результате проведенной магнитно-резонансной томографии у защитника выявлено повреждение мышц задней поверхности правого бедра.
Бруно уже приступил к индивидуальным тренировкам в Ватутинках с реабилитологом и физиотерапевтами ЦСКА.
Ожидается, что защитник вернется в общую группу армейцев к концу сентября.
Защитник перешел в ЦСКА летом 2020 года и подписал контракт на пять лет. С тех пор он принял участие только в одном матче команды против «Ахмата», в котором провел на поле 12 минут.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bruno-fuchs-proshel-obsledovanie/
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