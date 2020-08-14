В «Спартак» пришло предложение на игрока. Он не играл с «Ахматом»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что в клуб пришло предложение на одного футболиста. Руководитель уточнил, что этого игрока не было на поле в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:0).

— Трансферы на выход? Они вероятны. Если будут хорошие предложение и если игроки захотят покинуть клуб, не будем никого удерживать. Если футболист примет решение уйти, его надо отпускать, — сказал Газизов.

— А есть ли официальное предложение? Бумага пришла?

— Есть.

— Тил будет отдан в аренду?

— Он хороший игрок, давайте подождем. Доменико (Тедеско) принимает решения. Пока рано об этом говорить.

— Предложение пришло на кого-то, кто был на поле сегодня?

— Нет.

— То есть, на того, кто не играл.

— Да.

— На Тила?

— Я не буду говорить. Этого футболиста не было на поле. (Дмитрий Зеленов)