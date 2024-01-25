В «Сочи» заявили, что готовы предложить Нобоа должность в клубе после завершения карьеры

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил «СЭ», что клуб готов предложить полузащитнику Кристиану Нобоа должность в клубе после завершения карьеры.

Ранее клуб объявил, что 38-летний хавбек возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

— Готов ли «Сочи» предложить Нобоа должность в клубе после завершения карьеры?

— Да, — сказал Ротенберг «СЭ».

Нобоа — рекордсмен РПЛ по количеству матчей среди легионеров, он выступал в России с 2007 года. Эквадорец — трехкратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2018/19), также он играл за московское «Динамо» и «Ростов».