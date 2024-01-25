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Сегодня, 12:25

В «Сочи» заявили, что готовы предложить Нобоа должность в клубе после завершения карьеры

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил «СЭ», что клуб готов предложить полузащитнику Кристиану Нобоа должность в клубе после завершения карьеры.

Ранее клуб объявил, что 38-летний хавбек возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

— Готов ли «Сочи» предложить Нобоа должность в клубе после завершения карьеры?

— Да, — сказал Ротенберг «СЭ».

Нобоа — рекордсмен РПЛ по количеству матчей среди легионеров, он выступал в России с 2007 года. Эквадорец — трехкратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2018/19), также он играл за московское «Динамо» и «Ростов».

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Пари НН – Факел
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