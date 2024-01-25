Гендиректор «Пари НН» рассказал о том, что считает главным успехом 2023 года

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о том, что считает главным успехом 2023 года.

«Главный успех — мы смогли доказать себе и всем остальным, что можем бороться и навязывать свою игру, быть в топе. Это нужно очень сильно захотеть. Когда ты хочешь, все получается», — приводит слова Мелик-Гусейнова Metaratings.ru.

После 18 туров «Пари НН» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).