Тренер «Зенита» оценил игру команды во втором товарищеском матче

Тренер «Зенита» Игорь Симутенков после победного матча с командой «Чонбук Моторс» (5:2) рассказал, что игроки команды занимаются с энтузиазмом.

«Вчера мы провели вторую игру на этом сборе, ребята получили по 45 минут игрового времени. Слава Богу, что обходимся без травм, все в строю. Все тренируются с хорошим энтузиазмом, желанием, стремлением, дисциплиной. Тренерский штаб все это радует», — цитирует Симутенкова пресс-служба «Зенита».

В матче с командой из Южной Кореи забил новичок Педро, также отличились Матео Кассьерра, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачев.

В следующем матче на сборе в ОАЭ «Зенит» 27 января сыграет с «Уралом».