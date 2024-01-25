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Сегодня, 12:40

Тренер «Зенита» оценил игру команды во втором товарищеском матче

Виктория Кравченко
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Тренер «Зенита» Игорь Симутенков после победного матча с командой «Чонбук Моторс» (5:2) рассказал, что игроки команды занимаются с энтузиазмом.

«Вчера мы провели вторую игру на этом сборе, ребята получили по 45 минут игрового времени. Слава Богу, что обходимся без травм, все в строю. Все тренируются с хорошим энтузиазмом, желанием, стремлением, дисциплиной. Тренерский штаб все это радует», — цитирует Симутенкова пресс-служба «Зенита».

В матче с командой из Южной Кореи забил новичок Педро, также отличились Матео Кассьерра, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачев.

В следующем матче на сборе в ОАЭ «Зенит» 27 января сыграет с «Уралом».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-01-25-igor-simutenkov-vse-treniruyutsya-s-entuziazmom-zhelaniem-i-distsiplinoy.htm
Игорь Симутенков
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Спартак

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Виктор Александров

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