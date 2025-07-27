Дзюба — о целях «Акрона»: «Планируем побороться за чемпионство. Гранды, берегитесь — мы рядом»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба пошутил, что команда планирует бороться за чемпионство в сезоне-2025/26 РПЛ.
«Планируем побороться за чемпионство. Так что гранды, берегитесь — мы рядом», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».
В субботу, 26 июля тольяттинцы разгромили «Сочи» (4:0) в матче 2-го тура РПЛ. Дзюба забил гол, отдал результативную передачу и не сумел реализовать пенальти.
Команда Заура Тедеева занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|3
|0
|1
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|9
|
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|3
|0
|1
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|9
|
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|2
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|8
|
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|0
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|1
|2
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|5
|
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|1
|2
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|5
|
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|2
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|5
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|1
|1
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|4
|
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|1
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|4
|
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|0
|3
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|3
|
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|4
|0
|2
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|2
|
14
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|4
|0
|2
|2
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|
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|4
|0
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|2
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|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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