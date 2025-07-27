Дзюба — о целях «Акрона»: «Планируем побороться за чемпионство. Гранды, берегитесь — мы рядом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба пошутил, что команда планирует бороться за чемпионство в сезоне-2025/26 РПЛ.

«Планируем побороться за чемпионство. Так что гранды, берегитесь — мы рядом», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

В субботу, 26 июля тольяттинцы разгромили «Сочи» (4:0) в матче 2-го тура РПЛ. Дзюба забил гол, отдал результативную передачу и не сумел реализовать пенальти.

Команда Заура Тедеева занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.