В «Сочи» объяснили, почему не могут приехать на матч в Самару

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, почему команда не сможет прибыть на матч 30-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов».

16 июля «Сочи» сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом среди представителей команды. В предыдущем туре команда не сыграла с «Тамбовом».

«Ситуация на сегодняшний момент такова, что ехать нам нельзя, — цитирует Рубашко ТАСС. — Мы практически ежедневно тестируемся: тесты показывают то положительный, то отрицательный результат. Болезнь протекает, к счастью, бессимптомно, есть небольшая температура, которую кто-то чувствует, а кто-то нет. В любом случае нам нужно этот карантин выждать, у тех ребят самоизоляция, они находятся на пути к выздоровлению. Поехать на матч нет возможности».

Матч «Крылья Советов» — «Сочи» должен был состояться 22 июля.