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В «СКА-Хабаровск» рассказали, зачем привезли на ответный матч с «Химками» своего болбоя

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Сотрудник по работе с болельщиками «СКА-Хабаровск» Роман Игнатик рассказал, для чего клуб привез на ответный матч стыков за место в РПЛ с «Химками» болбоя, который работал в первой встрече команд.

— Вы сегодня привезли болбоя. Того самого, с которым произошел случай в том матче. Как родилась эта идея? Вы даже писали, что он будет подавать мячи на фан трибуне.

— Это был небольшой пранк перед игрой, шутка. Понятно, что он не мог сегодня подавать мячи. Он приехал вчера. Это была идея нашего губернатора — Михаила Дегтярева. Он узнал об этой ситуации. Он также является председателем попечительского совета нашего клуба, поэтому активно следит за всей ситуацией. Он решил таким образом поощрить парня, чтобы он увидел матч своей любимой команды. Он прилетел на следующей день после того, как прибыла команда.

«СКА-Хабаровск» привез на ответный стыковой матч с «Химками» болбоя, которого во время первой встречи толкнул вратарь подмосковного клуба Илья Лантратов.

Напомним, что первый матч завершился победой хабаровчан со счетом 1:0.

Илья Лантратов
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
2
0
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