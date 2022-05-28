Нападающий «Химок» Долгов забил мяч в матче со «СКА Хабаровском»

«Химки» встречаются со «СКА-Хабаровском» в ответном стыковом матче за право выступать в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Встреча проходит на стадионе «Арена Химки».

На 50-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий хозяев Александр Долгов.

Таким образом, счет стал 3:0 в пользу «Химок».

Напомним, что первый матч между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «СКА-Хабаровска».