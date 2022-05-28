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«Химки» — «СКА Хабаровск»: нападающий хозяев Долгов довел счет до разгромного

Нападающий «Химок» Долгов забил мяч в матче со «СКА Хабаровском»
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Химки» встречаются со «СКА-Хабаровском» в ответном стыковом матче за право выступать в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Встреча проходит на стадионе «Арена Химки».
На 50-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий хозяев Александр Долгов.

Таким образом, счет стал 3:0 в пользу «Химок».

Напомним, что первый матч между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «СКА-Хабаровска».

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
28 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
СКА-Хабаровск

Александр Долгов
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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