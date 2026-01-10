В штаб «Оренбурга» вошли три тренера

Штаб главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова пополнили три специалиста.

Ими стали Александр Грищенко, который занял пост помощника главного тренера, Евгений Понятовский (тренер вратарей) и Мухамед Берберович (тренер-аналитик).

Грищенко ранее занимал аналогичную должность в «Витебске» и ульяновской «Волге». Понятовский работал в женской команде «Зенита» и «Зените-2». Берберович в 2024-2025 годах входил в штаб «Оренбурга».

«Оренбург» в сезоне-2025/26 РПЛ набрал 12 очков и занимает 15-е место в таблице.