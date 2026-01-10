Источник: нападающий ЦСКА Гайч близок к переходу в «Эстудиантес»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч в ближайшее время может стать игроком «Эстудиантеса», сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети.

По данным источника, 26-летний футболист завершает согласование деталей расторжения контракта с красно-синими.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо». За этот период он побывал в аренде в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре».

В летнее трансферное окно нападающий перешел из ЦСКА в «Крылья Советов» на правах аренды. За волжан он провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2026 года.

Всего за московский клуб Гайч сыграл 39 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.