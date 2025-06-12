В сети появилось фото с подписания контракта Карпина с «Динамо»
В сети появилась фотография с подписания контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина с московским «Динамо».
На снимке 56-летний специалист позирует с футболкой «Динамо» под номером 2028 в компании генерального директора бело-голубых Павла Пивоварова.
Ранее «СЭ» сообщал, что Карпин подпишет контракт с «Динамо» 12 июня.
Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. С марта 2022 по февраль 2025 года он совмещал работу в национальной команде с работой в «Ростове», но покинул клуб перед возобновлением чемпионата после зимней паузы.
В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.
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14
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16
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|24.07
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|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|18:30
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|20:45
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