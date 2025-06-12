Марио Личка: «Мы отказались от предложения ЦСКА, так как хотим работать в другой стране»

Марио Личка, брат бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, рассказал о переговорах с ЦСКА.

«ЦСКА был заинтересован в подписании контракта с Марцелом, как и два других клуба из России, но мы отказались от этих предложений, так как пока хотим поработать в другой стране. Но, возможно, в будущем вернемся в РПЛ, этого нельзя исключать», — заявил Личка «РБ Спорт».

Марцел Личка тренировал «Динамо» с июня 2023 года по май 2025 года. Под его руководством команда в сезоне-2023/24 вела борьбу за чемпионство в РПЛ до последнего тура, но в итоге стала третьей.

По данным СМИ, новым главным тренером «Динамо» будет Валерий Карпин, который возглавляет сборную России. 12 июня он подписал контракт с московским клубом.