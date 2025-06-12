Махачкалинское «Динамо» может подписать Мирзова

Махачкалинское «Динамо» проявляет интерес к бывшему полузащитнику «Химок» Резиуану Мирзову, сообщает «РБ Спорт».

В ближайшее время клуб из Республики Дагестан может заключить контракт с 31-летним футболистом.

Кроме того, полузащитника рассматривают для подписания в «Ахмате» и в «Крыльях Советов».

За прошедший сезон Мирзов отличился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей в 29 матчах за свою команду во всех турнирах.