Махачкалинское «Динамо» может подписать Мирзова
Махачкалинское «Динамо» проявляет интерес к бывшему полузащитнику «Химок» Резиуану Мирзову, сообщает «РБ Спорт».
В ближайшее время клуб из Республики Дагестан может заключить контракт с 31-летним футболистом.
Кроме того, полузащитника рассматривают для подписания в «Ахмате» и в «Крыльях Советов».
За прошедший сезон Мирзов отличился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей в 29 матчах за свою команду во всех турнирах.
Источник: РБ Спорт
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|4
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|22
|
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|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
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|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
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|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
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|10
|4
|0
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|12
|
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|10
|3
|3
|4
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|12
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|10
|2
|6
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|11-10
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|10
|2
|6
|2
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|
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|11
|
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|10
|2
|5
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|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
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|0
|3
|7
|6-18
|3
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
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|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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