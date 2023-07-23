Директор «Сассуоло» — о срыве трансфера Рожерио в «Спартак»: «Не хотим иметь дело с россиянами»

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали объяснил срыв трансфера защитника Рожерио в «Спартак».

«Является ли правдой, что трансфер Рожерио в «Спартак» не состоялся по этическим причинам? Совершенно верно. Переговоры вел его агент, было очень серьезное предложение в размере 8 миллионов евро, и, учитывая все это как владельцы и руководство, мы решили не действовать. Мы не хотим иметь дело с россиянами. Мы хотели, чтобы наша совесть была чиста, не вести дела с определенной страной», — цитирует La Gazzetta dello Sport.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» вышел из переговоров, потому что итальянский клуб не дал окончательного согласия на завершение сделки. Красно-белые были готовы заплатить за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.