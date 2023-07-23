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Сегодня, 11:33

Агент заявил, что Вендел планирует приехать в Санкт-Петербург: «Проблем между ним и «Зенитом» нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела, Тьяго Рибейро, в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что футболист прилетит в Санкт-Петербург в ближайшее время.

«Он еще не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба. Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург? Да. Когда это будет? Не сейчас. Может быть, сегодня ночью, мы пока не знаем. Проблем между ним и «Зенитом» нет. Ему нужно решить личные проблемы в Рио-же-Жанейро, поэтому он задержался», — сказал Рибейро «СЭ».

Ранее журналист Вене Касагранде заявил, что хавбек

в последний момент отказался возвращаться в Россию, отправив на переговоры своего агента.

20 июля Касагранде объяснил, почему Вендел хочет перейти именно во «Фламенго».

Он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Тимур Аюпов

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 1
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Сергей Бабкин

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П
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Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
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Мирлинд Даку

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 1
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Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

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Зенит

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Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

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