В Санкт-Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба «Спартак». Им вменяется мелкое хулиганство, сообщает РИА «Новости».

— Ночью были полицейские рейды по барам, на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения, по моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали, не совершали противоправных действий. Задержали примерно 150-200 болельщиков «Спартака, — сказал собеседник агентства.

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 1 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». Игра начнется в 19.00 (мск).

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