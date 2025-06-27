Футбол
27 июня, 13:40

Из РПЛ уберут около 20 судей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», список судей и ассистентов премьер-лиги перед стартом сезона-2025/26 претерпит беспрецедентно крупные изменения: по сравнению с документом, утвержденным бюро исполкома РФС в июле прошлого года, из него выведут около двух десятков арбитров.

Предположительно из основного списка будут исключены Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Артем Любимов (судья ФИФА) и Роман Сафьян. На их места придут Иван Абросимов (переведен из прошлогоднего резерва), Иван Сараев, Инал Танашев и Владислав Целовальников.

Из резерва выведут Романа Галимова и Александра Машлякевича. Добавят судью недавнего скандального матча «Родина» — «Урал» Антона Фролова, который после продолжительного перерыва возвращается в РПЛ, Веру Опейкину и одного из фигурантов «дела «Торпедо» — Максима Перезву, чья карьера едва не завершилась полтора года назад после игры первой лиги «Динамо» Мх — «Черноморец».

Сергей Карасев, Милорад Мажич и&nbsp;Кирилл Левников.Ошибок стало больше на треть. Итоги судейства в сезоне-2024/25

Значительно изменится число ассистентов, которых в прошлом году было слишком много — такого количества не требовалось для обслуживания игр чемпионата и Кубка России. Вероятно, из списка исключат 10-12 человек, а добавят 4-5 новых помощников. По всей видимости, завершится карьера Рашида Абусуева, Андрея Гурбанова, Дмитрия Жвакина, Сергея Каруненко, Игоря Князева. Кого-то из ассистентов переведут в первую лигу.

Футбол
РПЛ
Алексей Амелин
Артем Любимов (судья)
Владислав Безбородов
  • Alar

    Толку не будет!

    30.06.2025

  • Кондрат Ник

    Их всех надо не выводить, а вводить по этапу. Все продажные. Или пусть будут не профессиональные (если не доказаны факты коррупции). Можно еще понять, если в трудном случае не заметили нарушение. Для этого есть ВАР, но когда смотрят на монитор и там или явное нарушение, или все по-правилам, но выносят не профессиональное не правильное решение, то это или не профессионализм, или коррупция. ИМХО. Как может профессиональный судья ФИФА с лицензией не видеть очевидное нарушение/не нарушение на мониторе не понятно. Как можно одно и то же событие трактовать по разному в разных матчах смотря на монитор? Можно не заметить в игре. Это еще простительно, но как можно очевидное, после просмотра монитора трактовать не правильно, мне странновато.

    28.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Расценки , наверное, скакнул вверх..ну, а, квалификация вниз...:upside_down:

    27.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Это всё домыслы. У каждого они могут быть свои. И каждый будет считать правым именно себя. Потому я не обвиняю кого то конкретно. Нужды факты, честно расследованные дела и справедливые приговоры. Только после этого можно обсуждать конкретных физлиц и юрлиц. Иначе будешь попугаем Хазанова. Я и здесь молчать не буду!!!!! Льву мяса не додают!!!!!!!!!!!!

    27.06.2025

  • Андрей Краснодарский

    Из РПЛ уберут около 20 судей_______________ Не прошли окулиста?))

    27.06.2025

  • рustot

    лучше расстрелы

    27.06.2025

  • Андрей Недобрый

    Про админресурс уже говорили? Нет ? Тогда я буду первым .. Стоит иметь введу про черезмерно высокие амбиции маасковских клубов в этом году . Под это все нужно готовить почву..

    27.06.2025

  • Abellardo

    Вот и всплыл гешефт господина Перезвы.

    27.06.2025

  • lenin.vowa2018

    :rofl::rofl::rofl:

    27.06.2025

  • lenin.vowa2018

    судей должны назначить списком представители ВСЕХ команд, а не только Газпрома. Система очень проста - каждая команда подает рейтинг судей - от лучших к худшим по их мнению. И перед игрой Мажич берет два списка и смотрит - на ком сошлись оба клуба! Того и назначат. Кто больше востребован большинством клубов - судит дальше и больше, а не как Вилков или Иванов - по 10-12 игр Зенита в чемпионате с известным результатом. А кого не выбирает ни один клуб или выбирает один Зенит - тех выгнать. Правда, у Зенита несколько фарм клубов... Ну не все сразу...

    27.06.2025

  • Jackson 57

    "Свежо питание, да серится с трудом..." (С)

    27.06.2025

  • Jackson 57

    Здорово, Залиханочка! Опять переродился?

    27.06.2025

  • ValeraK

    Это все сделано ради комментариев на Спорт - Экспрессе.

    27.06.2025

  • Jackson 57

    А кого вы предлагаете заменить на этапе деторождения? У не деторождаемого ли? А что, взять пластиковую болванку, нарисовать на ней глаза и рожать туда-сюда...

    27.06.2025

  • lenin.vowa2018

    Кто оплачивает работу всего судейского корпуса и самого РФС? Газпром! Кто платит тот и заказывает музыку. Ну вот и все - пока шесть раз подряд было "как надо" - никто не возбуждался... А как на 100летие обделались - самых нелояльных убирают. Почему-то Левникова, Казарцева, Иванова, Опейкину не убирают. К ним претензий нет. :smirk: Левников за одни и те же нарушения наказывает одних и не реагирует на других - а его делают "лучшим", хотя он иногда наказывает не нарушиителей, а пострадавших! О чем говорить! Хотите чтобы судейство было как в других странах - с ошибками, но без предвзятости? Уберите Газпром из футбола!

    27.06.2025

  • Highlander

    Романа Ротенберга Министром спорта! Он про судей знает не понаслышке!

    27.06.2025

  • Alexey Bushuev

    А этот "проверим-проверим" непотопляемый.Нужный человечек...

    27.06.2025

  • Пан Юзеф

    "Выведут" и "уберут". Вот сейчас стало страшно за судей.

    27.06.2025

  • Alexey Bushuev

    если группа абелева. У них так...

    27.06.2025

  • Павел Заблоцкий

    Судьи тоже люди и как все люди судят так как считают правильным они а не клубы и болельщики... И сколько вы с ними не боритесь ничего не получите ибо люди существа себе на уме и ни как не желают одинаково смотреть на нарушения на поле...

    27.06.2025

  • Горын

    Задачу как раз выполнили. Коров протащили, совершившие 12 ошибок в их пользу остаются. Кого теперь тащить будут? Динамо?

    27.06.2025

  • Vitamin007

    Как не тряси- крайняя капля в трусы!

    27.06.2025

  • zoolord

    А Левникова и Казарцева почему не перевели?

    27.06.2025

  • Дядька

    А вот раньше были судьи! Спирин! Хусаинов! Сухина! Имена-то какие! Жена цезаря просто отдыхает! А как результат обеспечивали! И система была - просто бетон! Хрен к судье подойдешь за комментариями по поводу матча! А уж на телепередачу пригласить, пусть даже ветерана судейского корпуса чтобы тот дал комментарии? Даже подумать о таком было невозможно!

    27.06.2025

  • Дядька

    Что это значит?

    27.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Позвольте, какивы планируте заменить механический процесс зачатия и деторождения?

    27.06.2025

  • Иванова Кира

    Опейка копейку бережёт, на рубле можно сэкономить.

    27.06.2025

  • Иванова Кира

    До чего дошел прогресс! До невиданных чудес! Опустился на глубины И поднялся до небес. Позабыты хлопоты, Остановлен бег. В футбол играют роботы, А не человек. До чего дошел прогресс! Труд физический исчез, Да и скоро ИИ заменит Механический процесс.

    27.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Что вы все про кровати в борделе? Да не ходите вы уже в бордели, женитесь, баренья!

    27.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Так им еще платить сколько надо, скоро будет дешевле роботами играть

    27.06.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Есть выход и он очевиден. Верните Вилкова изверги и будет всем карашо. Мдас.:blush::bow_and_arrow::rugby_football:

    27.06.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    зато клиенты те же

    27.06.2025

  • Стас Перов

    Иванова уберите, дБ.

    27.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Поворовал, дай поворовать другим. Пока не посадят человек 10-20 из структуры судейства, всё останется как прежде.

    27.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Новых судей надо набирать из пользователей этого сайта. Они покажут класс, как надо судить. Честно и непредвзято!

    27.06.2025

  • Ни кто кроме нас

    Поменяли местами шкафы. По факту все останется как было.

    27.06.2025

  • sergey stepanov

    Т.е. одних слепых бездарей меняют на других и наверняка луучших из худших набирают, чтобы сразу подвесить на коррупционный крючок!

    27.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    под девизом...заработали?...дайте и другим заработать:grin:

    27.06.2025

  • Fanatico

    Работает - не трож ! Щас повыгоняют, накажут - кто судить будет? Очереди за забором нет ! Кто пойдет за такую зарплату? И даром не надо ! Дайте судьям поработать !

    27.06.2025

  • SPFAN

    А че в списках нет Казарцева, Сергея Иванова и Кукуляка?

    27.06.2025

  • Вася

    здорово! самое главное всех продажных оставили, и таких же добавили! а уволили видимо тех, кто внебюджетную прибыль не приносил! цирк продолжается! интиресно, зарплату не планируют еще увеличить?

    27.06.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    в прошлом году задачу провалили, пора чистить

    27.06.2025

  • Иванова Кира

    Бери радикальнее, делить на ноль нельзя...Но попытаться же можно...Вдруг получится. Теория относительности заиграет новыми красками. И вообще судейство судьями футбольных матчей это каменный век, пора уже замахнуться на ИИ. Да и играть можно как в ДОТУ, на компе. Футбол - двадцать два бугая один мяч перекатывают! А вы выдайте каждому ну это... каток! Так они, 22 бугая, 22 бугая, да на полтора часа.... да на полтора часа и на 22 бугая... два пишем, семь на ум пошло. Они все поле заасфальтируют!Монолог "Мысли рационализатора" из фильма "Люди и манекены" (Аркадий Райкин)

    27.06.2025

  • с13

    Это сложно, практически нереально. Там тропинка от пересоны к персоне в гору идёт, и чем выше поднимаешься, тем персонаж несменяемее. А сменить нижестоящего можно только с санкции вышестоящего, а каждый вышестоящий поставил нижестоящего, который устраивает лично его и всю систему.

    27.06.2025

  • Несвин

    Может надо не кровати в борделе менять, а кого-то другого?

    27.06.2025

  • Павел Пушган

    А судей которые подарили чемпионство Краснодару в частности Казарцева оставили)))))))))))))))))))

    27.06.2025

  • Radik Sabirov

    Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!

    27.06.2025

  • Павел Пушган

    Это как переименование милиции в полицию, сделали и сразу всё стало по другому))))))))))

    27.06.2025

  • с13

    Правильный посыл. Жадничать нельзя, надо делиться. Создаётся новая прослойка лояльных и вовлечённых. А на "отодвинутых" можно не оглядываться - они уже вовлечённые в систему. Для них шаг влево-вправо - попытка к бегству, прыжок на месте - провокация (со всеми последствиями). Можно ещё агентов подвигать - с тем же конечным результатом (((

    27.06.2025

  • Занзибара

    Когда-нибудь эту Опейкину уложат в бабушкин сундук? Она взяток не берет, это хорошо. Но она бездарна, как камень на развилке дорог. Что перевешивает?

    27.06.2025

  • spartsmen

    Х на Х менять - только Y терять ...

    27.06.2025

  • Иван Л.

    зато теперь там будет банддерша)

    27.06.2025

  • Московский

    именно по этой причине лидеры по результативным ошибкам в польжу, это Краснодыр и мясо

    27.06.2025

  • Ерёмушка из Москвы

    Правильно, меньше чертей будут подсуживать Газпрому

    27.06.2025

  • Иван Л.

    Ога, главное Веру дать))

    27.06.2025

  • ну, дык енти ни в музыканты,ни в судьи! больше скажу-даже дворник из них...говенный

    27.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Просто подросла новая партия молодых и голодных до бабла продажных судеек

    27.06.2025

  • Привет от Келдыша

    Можно убрать судей из РПЛ, но РПЛ из судей убрать невозможно! Лига приколов вечна!

    27.06.2025

  • ой,чую-будем мы в новом сезоне ишо больше про судейство разговоры разговаривать! а некто из СЭ... олигархом станет

    27.06.2025

  • да,да и ишо вспоминается... окончание этой фразы!

    27.06.2025

  • Московский

    «А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь»

    27.06.2025

  • Любитель футбола

    В борделе передвигают кровати.

    27.06.2025

  • Фирсыч

    Вспоминается, "От перемены мест слагаемых..."

    27.06.2025

  • Павел Леонидович

    А толку?) И что то хухуяна я в списке не вижу

    27.06.2025

    • Нтумба — о Карпине: «Если мы с «Ростовом», не то что полумертвым, боролись за чемпионство, то с «Динамо», думаю, все получится»

    В «Рубине» заявили, что Тахери должен вернуться в расположение клуба до конца недели
