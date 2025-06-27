Из РПЛ уберут около 20 судей

По данным «СЭ», список судей и ассистентов премьер-лиги перед стартом сезона-2025/26 претерпит беспрецедентно крупные изменения: по сравнению с документом, утвержденным бюро исполкома РФС в июле прошлого года, из него выведут около двух десятков арбитров.

Предположительно из основного списка будут исключены Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Артем Любимов (судья ФИФА) и Роман Сафьян. На их места придут Иван Абросимов (переведен из прошлогоднего резерва), Иван Сараев, Инал Танашев и Владислав Целовальников.

Из резерва выведут Романа Галимова и Александра Машлякевича. Добавят судью недавнего скандального матча «Родина» — «Урал» Антона Фролова, который после продолжительного перерыва возвращается в РПЛ, Веру Опейкину и одного из фигурантов «дела «Торпедо» — Максима Перезву, чья карьера едва не завершилась полтора года назад после игры первой лиги «Динамо» Мх — «Черноморец».

Значительно изменится число ассистентов, которых в прошлом году было слишком много — такого количества не требовалось для обслуживания игр чемпионата и Кубка России. Вероятно, из списка исключат 10-12 человек, а добавят 4-5 новых помощников. По всей видимости, завершится карьера Рашида Абусуева, Андрея Гурбанова, Дмитрия Жвакина, Сергея Каруненко, Игоря Князева. Кого-то из ассистентов переведут в первую лигу.