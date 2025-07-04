В «Рубине» сообщили, что зарплата Даку по новому контракту составит меньше 3 миллионов евро

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов ответил на вопрос о зарплате форварда казанского клуба Мирлинда Даку по новому контракту.

Ранее Айбатов сообщал «СЭ», что переговоры с 27-летним албанцем находятся на финальной стадии.

«Когда остается год и меньше (действующего контракта), это становится важной темой. Для нас было важно его продлить. Особых сложностей не было. Все хорошо закончилось. Зарплата Даку? Слухи — так себе история. Естественно, его зарплата меньше трех миллионов евро», — сказал Айбатов «СЭ».

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. В летнее трансферное окно нападающим интересовался «Зенит», но клуб из Санкт-Петербурга не сумел договориться о трансфере.