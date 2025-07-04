Жена Смолова — об упущенном чемпионстве «Динамо»: «Грустный момент»

Жена нападающего «Краснодара» Федора Смолова, блогер и диджей Карина Истомина рассказала «СЭ», как поддерживала мужа после упущенного чемпионства в сезоне РПЛ-2023/24.

«В прошлом году я Федора поддержала. Это был грустный момент для него. Но мне кажется, когда есть близкий человек, который тебя поддерживает, сложные моменты проживать легче», — сказала Истомина «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Динамо» лидировало в РПЛ перед последним туром. Тогда бело-голубые в 30-м туре уступили «Краснодару» (0:1) и опустились на третье место. «Быки» стали серебряными призерами, а чемпионом стал «Зенит», победивший «Ростов» (2:1) и поднявшийся благодаря этому на первую строчку.