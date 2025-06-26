В «Рубине» заявили, что переговоры по продлению Даку находятся на финальной стадии

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с албанским нападающим Мирлиндом Даку по продлению контракта.

«Мы сейчас ведем переговоры с Даку по новому контракту. Переговоры находятся на финальной стадии, все нормально. На какой срок? Как только все подпишем, то мы официально объявим», — сказал Айбатов «СЭ».

22 июня сообщалось, что казанский клуб хочет продлить с албанцем соглашение до 2029 года. Игроку предлагают зарплату 200 миллионов рублей за сезон.

27-летний Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.