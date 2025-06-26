Футбол
26 июня, 10:40

В «Рубине» заявили, что переговоры по продлению Даку находятся на финальной стадии

Константин Белов
Корреспондент
Мирлинд Даку.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с албанским нападающим Мирлиндом Даку по продлению контракта.

«Мы сейчас ведем переговоры с Даку по новому контракту. Переговоры находятся на финальной стадии, все нормально. На какой срок? Как только все подпишем, то мы официально объявим», — сказал Айбатов «СЭ».

22 июня сообщалось, что казанский клуб хочет продлить с албанцем соглашение до 2029 года. Игроку предлагают зарплату 200 миллионов рублей за сезон.

27-летний Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.

ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • J. P.

    Белов, нормально писать умеешь, или попросту лень? Продляют контракт, а не человека. Не издание, а собрание горе-писак...

    27.06.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    ни за что не поверю, что Зенит предложил меньше. хотя может сам нацик понимает, что в Рубине он первый парень на деревне и в команде особо спроса нет за результат, а в Зените придется выдерживать конкуренцию. пофиг на кубки и трофеи, они внутренние и для него ничего не значат. главное чтобы бабло капало и сильно не клевали мозг. типичный восточноевропЭЭц.

    26.06.2025

  • spor71917

    Поздравляю! По зарплате дорос до акинфеевской...

    26.06.2025

  • Келофин

    Куда Спартак смотрит-то? Ищут форварда,а все мимо.

    26.06.2025

  • blue-white!

    А как же величайший клуб всех времён и народов, всемогущий и всеустрашающий ЗПРФ?!

    26.06.2025

  • Препод

    Ждем контракта и Даку!

    26.06.2025

  • инок

    Даку в Рубине несомненно лидер в атаке. С продлением контракта его.

    26.06.2025

  • Гарик Ы

    намного меньше конечно, но с бонусами около того наверно будет, вот решают детали

    26.06.2025

  • Гарик Ы

    дело и не только в зп. в Рубине игра под него когда он на поле. в Зените других исполнителей хватает, не факт, что будет часто играть и забивать

    26.06.2025

  • Андрей

    315-320 млн. он просил у Зенита в переводе на рубли.

    26.06.2025

  • Леший

    Хм, странно как-то. Переход в Зенит не состоялся из-за завышенных требований албанца по зарплате. Неужели Рубин сумел предложить больше?

    26.06.2025

    • Вендел не сможет принять участия в матче против «Црвены Звезды»

    Генеральный директор «Ахмата»: «Садулаев тренируется в общей группе»
