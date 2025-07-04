Жена Смолова — о жизни в Краснодаре: «Нашла там много классных занятий»

Жена нападающего «Краснодара» Федора Смолова, блогер и диджей Карина Истомина рассказала «СЭ», как переживала переезд в Краснодар.

«Понятно, что в новом месте всегда тяжело адаптироваться. Это не камень в огород Краснодара. Я нашла там много классных занятий: готовка, рынок. Вот сейчас ищу какой-нибудь рынок в Москве, чтобы съездить и купить свежих овощей», — сказала Истомина «СЭ».

Смолов женился на Истоминой в июне 2023 года. В ноябре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Лора.