В «Рубине» объяснили слова Слуцкого о возможном уходе Кварацхелии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов объяснил слова главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого о возможном уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в конце сезона.

«Возможно, уйдет, если будет хорошее предложение. Должно сложиться много факторов. Например, если сам Хвича захочет уйти, если команда будет хорошая. Предложений пока нет. Леонид Викторович просто предполагает, что Кварацхелия может уйти. На самом деле же пока мы не общались с какими-то клубами», — сказал Сайманов «СЭ»

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел в Тинькофф чемпионате России 23 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач. 18 апреля 20-летний грузинский футболист получил повреждение на 31-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

Ранее «СЭ» сообщал, что агент полузащитника казанцев Мамука Джугели в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором «Аякса» Марком Овермарсом. При этом в амстердамском клубе эту информацию опровергли.

(Артем Бухаев)