Губерниев предложил аннулировать результаты матчей с участием арбитра Вилкова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что российский арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

«Может быть, стоит теперь переиграть матчи с его участием? Если он плохо работал, то надо отменить результаты встреч. Это просто мое предложение. Я надеюсь, что у людей, кто его отстранил, есть доказательства его вины. Если доказательств нет, то Вилков обратится в Европейский суд по правам человека и ему выплатят компенсацию и восстановят на работе», — сказал Губерниев «СЭ».

В 2020 году после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1) Вилков выводился из списка рефери лиги до 31 декабря прошлого года.

41-летний арбитр имеет региональную категорию. Являлся арбитром ФИФА до 2019 года. Известен спорными судейскими решениями в матчах чемпионата России.

(Владимир Пушкарев)