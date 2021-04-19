Константин Кучаев тренируется по индивидуальной программе

Олег Артемов, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Костя продолжает восстановление, прогресс есть. Все еще неизвестно, когда он сможет сыграть. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе», — сказал Артемов «СЭ».

В нынешнем сезоне 23-летний Кучаев принял участие в 23 матчах за ЦСКА, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

(Сергей Федоров)