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Константин Кучаев тренируется по индивидуальной программе

17:11
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Олег Артемов, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Костя продолжает восстановление, прогресс есть. Все еще неизвестно, когда он сможет сыграть. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе», — сказал Артемов «СЭ».

В нынешнем сезоне 23-летний Кучаев принял участие в 23 матчах за ЦСКА, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

(Сергей Федоров)

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