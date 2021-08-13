В «Рубине» назвали причину вывода Деспотовича из заявки на чемпионат России

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский объяснил, почему нападающий Джордже Деспотович был выведен из заявки казанцев на чемпионат России.

«Мы отзаявили Деспотовича временно из-за травмы, чтобы заявить Сайто или Тальби. Это временная ситуация. Он вернется в заявку, когда восстановится от травмы», — сказал Яровинский.

Сегодня, 13 августа, «Рубин» вывел Деспотовича из заявки на сезон-2021/22 в Тинькофф РПЛ. Ранее, 12 августа, после поражения казанцев от «Ракува» (0:1) в Лиге конференций 29-летний серб, пропускавший встречу, жестко ответил одному из болельщиков в Instagram, задев мать фаната.