В «Рубине» назвали причину вывода Деспотовича из заявки на чемпионат России
13:12
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский объяснил, почему нападающий Джордже Деспотович был выведен из заявки казанцев на чемпионат России.
«Мы отзаявили Деспотовича временно из-за травмы, чтобы заявить Сайто или Тальби. Это временная ситуация. Он вернется в заявку, когда восстановится от травмы», — сказал Яровинский.
Сегодня, 13 августа, «Рубин» вывел Деспотовича из заявки на сезон-2021/22 в Тинькофф РПЛ. Ранее, 12 августа, после поражения казанцев от «Ракува» (0:1) в Лиге конференций 29-летний серб, пропускавший встречу, жестко ответил одному из болельщиков в Instagram, задев мать фаната.
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